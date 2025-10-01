Мишустин рассказал о проектах, удостоенных премии в области образования

Важной разработкой глава правительства назвал проект модели госпитальной школы для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях. Он рассказал, что в России действуют уже 72 таких школы при медучреждениях в более чем 40 регионах. В них ежегодно учатся свыше 30 тысяч детей.