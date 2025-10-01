Калининградцы жалуются на задержку товаров с маркетплейсов, в Wildberries назвали причину

В пресс-службе Wildberries «Клопс» пояснили, что начало осени — время традиционно высокого спроса. «Из-за массовых заказов в регионе могут наблюдаться единичные случаи, когда время доставки некоторых позиций временно увеличивается. Это чаще всего связано с текущим спросом на конкретный товар, сложностями на маршруте или с заказами из дальних регионов. При этом уже сейчас клиенты могут заметить, что прежние привычные сроки доставки восстанавливаются», — сообщили в организации.