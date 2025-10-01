Калининградцы жалуются на задержку товаров с маркетплейсов, в Wildberries назвали причину

Калининградцы жалуются на долгую доставку товаров с маркетплейсов. Многие оформляли заказы ещё летом, но так и не получили их даже спустя месяц. В пресс-службе Wildberries «Клопс» назвали ряд причин.
Калининградка Лина заказала профессиональные шампуни. Доставка постоянно откладывалась и в итоге перенеслась на две недели.
«Думала, что заказ успеет к тому моменту, когда у меня окончательно закончатся старые средства. Но, увы, голову мыть нечем, а приличную сумму я уже заплатила за товар, и столько времени он не может до меня дойти. Придётся ходить с грязной головой», — жалуется девушка.
Юлия с августа еле дождалась книги для детей и бытовую химию — доставку переносили два раза. На задержки в 8−10 дней сообщили ещё трое калининградцев.
В пресс-службе Wildberries «Клопс» пояснили, что начало осени — время традиционно высокого спроса. «Из-за массовых заказов в регионе могут наблюдаться единичные случаи, когда время доставки некоторых позиций временно увеличивается. Это чаще всего связано с текущим спросом на конкретный товар, сложностями на маршруте или с заказами из дальних регионов. При этом уже сейчас клиенты могут заметить, что прежние привычные сроки доставки восстанавливаются», — сообщили в организации.
При росте числа заказов маркетплейс увеличивает количество грузового транспорта и число курьеров и водителей. «Помимо этого, наши специалисты продолжают работать над совершенствованием специальных алгоритмов, прогнозирующих время доставки товаров в пункты выдачи. Это позволит ещё точнее информировать клиентов о сроках доставки товаров», — сообщили в Wildberries.