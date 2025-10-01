Ричмонд
Омской ледовой арене G-Drive исполнилось три года

Появилась подборка праздничных фото спорткомплекса.

Источник: Комсомольская правда

Главная ледовая арена Омска отметила третью годовщину. Своих первых зрителей современный комплекс принял 1 октября 2022 года, когда ХК «Авангард» вернулся в город после четырехлетнего пребывания в Балашихе.

Сегодня, в день юбилея в «G-Drive Арене» прошел матч против владивостокского «Адмирала». Специальной гостьей встречи стала амбассадор спорткомплекса Евгения Канаева — единственная в истории художественной гимнастики двукратная олимпийская чемпионка в многоборье.

Напомним, возведение комплекса обошлось в более, чем 12,5 млрд рублей. Уникальная площадка трансформируется из хоккейной в концертную за 12 часов. За три года здесь прошли матчи «Авангарда», чемпионат России по фигурному катанию и международные соревнования.

«КП Омск» публикует фотоподборку с празднования трехлетия значимого для областного центра объекта.

Фото: Екатерина Краснова Фото: Екатерина Краснова Фото: Екатерина Краснова.

Ранее мы поделились снимками умиротворяющей вечерней набережной.