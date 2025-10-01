Омской ледовой арене G-Drive исполнилось три года

Напомним, возведение комплекса обошлось в более, чем 12,5 млрд рублей. Уникальная площадка трансформируется из хоккейной в концертную за 12 часов. За три года здесь прошли матчи «Авангарда», чемпионат России по фигурному катанию и международные соревнования.