В Уфе напротив ТЦ «Июнь» планируют построить несколько высоток

Мэрия Уфы утвердила проекты планировки и межевания квартала между улицами Рязанская, Ростовская, 50 лет СССР и Комсомольская. Согласно документу, опубликованному на сайте городской администрации, проект был подготовлен по заказу «Уфимского хлебообъединения “Восход”. Площадь участка, где в обозримом будущем планируется застройка жилыми домами, составляет 21,24 гектара.
Согласно проекту, в квартале планируют снести склады и гаражи общей площадью 8,38 тысяч квадратных метров. На этом месте хотят построить жилой комплекс, состоящий из пяти корпусов высотой от 26 до 32 этажей. Там же хотят построить подземный паркинг на 170 машиномест и еще один двухярусный паркинг на 487 мест. Общая площадь жилищного фонда после сдачи комплекса, должна будет составить более 68 тысяч квадратных метров.
По данным документа, в квартале будут сохранены административные здания, объекты энергетики, детский сад № 121, диагностический центр и расположенный там филиал Республиканского центра «Семья».
