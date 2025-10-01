В Уфе напротив ТЦ «Июнь» планируют построить несколько высоток

Согласно проекту, в квартале планируют снести склады и гаражи общей площадью 8,38 тысяч квадратных метров. На этом месте хотят построить жилой комплекс, состоящий из пяти корпусов высотой от 26 до 32 этажей. Там же хотят построить подземный паркинг на 170 машиномест и еще один двухярусный паркинг на 487 мест. Общая площадь жилищного фонда после сдачи комплекса, должна будет составить более 68 тысяч квадратных метров.