DPA: в поджоге дома в Мюнхене подозревают немца из города Штарнберг

По данным портала BR24, из-за взрывов загорелись припаркованные рядом с домом автомобили, пожар удалось быстро потушить. Сейчас полицейские и пожарные проводят масштабную операцию для устранения последствий ЧП. Городская полиция считает, что признаков опасности для населения нет, но все же призвали граждан не ходить в район, где случилось возгорание. При этом на месте происшествия, по словам очевидцев, дежурят десятки полицейских, а над ним летает вертолет. Жителей близлежащих домов эвакуировали.