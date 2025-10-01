В Казани простились с руководителем ансамбля «Казан утлары» Каримом Габидуллиным

«Сегодня отмечаются два праздника — День пожилых людей и День музыки. Жизнь Карима абыя прозвучала как песня, он через свои поступки подсказал нам, как надо жить, каким надо быть. Несомненно, он будет в лучшем месте рая, потому что в своей жизни Карим абый никогда ни о ком не сказал ни единого плохого слова», — подчеркнул он.