В Казани простились с руководителем ансамбля «Казан утлары» Каримом Габидуллиным

Каримулла Хабибуллович Габидуллин родился 9 сентября 1945 года в Казани. В 1963 году поступил в Казанский химико-технологический институт, во время учебы занимался в джаз-оркестре ДК имени Кирова. В 1969 году ему предложили работать музыкантом в творческом коллективе Альфии Авзаловой Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. С 1973 года он был музыкальным руководителем инструментального ансамбля «Казан утлары», сопровождавшего выступления Авзаловой. Работал в эстрадно-концертном отделе Татгосфилармонии до 2000 года.
«Мы с Каримом знакомы очень давно. Для этого короткого времени можно также использовать слово “век”. В 1974 году мы с ним отправились в путь и очень долгое время вместе проработали. Хороших моментов с ним было много. Человек образованный, высокоэрудированный, был осведомлен во многих областях», — рассказал друг музыканта Хайдар Сафин, ныне — администратор Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ под руководством Айдара Файзрахманова.
Супруга Карима Габидуллина Сания ханум заметила, что в последний год он болел. «В последние дни ему было уже трудно. Он год болел, никуда не выходил. Мы ухаживали друг за другом. Перед смертью только один день полежал в постели, так и ушел», -объяснила она корреспонденту «Татар-информа».
От имени Татарской государственной филармонии последнее слово произнес ее директор Кадим Нуруллин.
«Сегодня отмечаются два праздника — День пожилых людей и День музыки. Жизнь Карима абыя прозвучала как песня, он через свои поступки подсказал нам, как надо жить, каким надо быть. Несомненно, он будет в лучшем месте рая, потому что в своей жизни Карим абый никогда ни о ком не сказал ни единого плохого слова», — подчеркнул он.
Дженаза-намаз прочитал имам-хатыб мечети «Ризван» Алан хазрат Панарин. Карим Габидуллин похоронен на кладбище поселка Мирный в Казани.
Камиля Билалова.