Силуанов рассказал об индексации социальных выплат в 2026 году

Силуанов: социальные выплаты в РФ в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Социальные выплаты в России в 2026 году будут проиндексированы по уровню инфляции, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии «Единая Россия».

Он рассказал, что во внесенном правительством в Госдуму проекте федерального бюджета на 2026 год заложена индексация социальных пособий и выплат.

«В этом году мы ожидаем рост инфляции в размере 6,8%, и, соответственно, выплаты социальные на эту величину проиндексированы», — сказал Силуанов.

Также он напомнил, что в бюджетном пакете учтена индексация пенсий выше уровня инфляции текущего года.

«Мы пошли на это, поскольку учли и рост инфляции предыдущего года, то есть 2025 года, и рост зарплаты. То есть уровень индексации пенсии со следующего года учтен не двукратно, а это двукратное увеличение пенсии перенесено на 1 января, и предлагаем сделать это один раз на 7,6%. То есть средний размер пенсии в конце года составит 26 697 рублей», — сказал министр.

Прожиточный минимум, по его словам, будет увеличен в следующем году на 1,2 тысячи рублей и составит 18 939 рублей.

