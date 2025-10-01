Ричмонд
В некоторых домах Советского района на сутки отключат воду

Это связано с проведением работ по врезке водопровода к централизованным сетям водоснабжения жилого комплекса по ул. Аделя Кутуя, 86.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Жители некоторых домов Советского района останутся на сутки без холодной воды. Это связано с врезкой водопровода ЖК по улице Аделя Кутуя, 86 к централизованным сетям, сообщает пресс-служба Казанского водоканала.

С 9:00 3 октября по 9:00 4 октября воды не будет по следующим адресам:

ул. Аделя Кутуя, 86/2, 86/5, 86/6, 86/7, 100, 100 корп.2; 116в;

ул. Мансура Хасанова, 13, 13а, 15, 17а, 19.

Автоцистерны с водой расположат согласно заявкам, которые принимают от жителей по телефону: +7 (843)231−62−60.