Первый речной Метеор прибыл в Ростов

Параллельно с пополнением парка водного транспорта в области развивают и причальную инфраструктуру. По словам главы региона, в прошлом году на Дону ввели в эксплуатацию два причала, еще четыре планируют открыть в 2025 году. На следующий год запланирован ввод еще четырех новых причалов.