Первый речной Метеор прибыл в Ростов

Новое скоростное судно на подводных крыльях осмотрел губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: Комсомольская правда

1 октября в Ростов-на-Дону прибыло первое речное пассажирское судно «Метеор 120Р-07». Новый водный транспорт осмотрел губернатор Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба главы региона.

Судно построили в Нижнем Новгороде по заказу областных властей. Новый «Метеор» — высокоскоростное судно на подводных крыльях. Его длина превышает 35 метров. На борту могут разместиться 120 пассажиров и шесть членов экипажа. Максимальная скорость транспорта — 65 км/ч.

«Метеор 120Р-07» — уже третье скоростное судно в парке компании «Дон». С прошлого года пассажиров уже перевозят на двух судах «Валдай», каждое из которых вмещает до 45 человек.

Губернатор Юрий Слюсарь одним из первых поднялся на борт нового судна и совершил пробную поездку по акватории Дона. После этого глава региона рассказал о дальнейших перспективах развития речных перевозок.

— Уверен, дальше количество пассажиров будет только расти, наша задача — поддержать это ростом парка судов в дальнейшем: и «Метеорами», и «Валдаями», — сказал Юрий Слюсарь.

Донской глава поблагодарил нижегородского производителя.

— Благодарен коллегам, которые строят эти суда в Нижнем Новгороде. Мы с ними дружны по прежней работе. Хотел передать привет и слова благодарности, — добавил Юрий Слюсарь.

Параллельно с пополнением парка водного транспорта в области развивают и причальную инфраструктуру. По словам главы региона, в прошлом году на Дону ввели в эксплуатацию два причала, еще четыре планируют открыть в 2025 году. На следующий год запланирован ввод еще четырех новых причалов.

Напомним, судна «Валдай» перевозят пассажиров по речным маршрутам в Азов, Багаевскую и Семикаракорск. Всего к этому моменту перевезли 50 тысяч человек.

