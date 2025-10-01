Сергей Кириенко и Глеб Никитин осмотрели благоустройство сквера

Города-побратимы Нижний Новгород и Сухум развивают сотрудничество в различных сферах, включая культуру, туризм и молодежную политику. Одним из направлений взаимодействия стали инфраструктурные проекты по созданию комфортной городской среды. Нижегородская сторона делится своим опытом модернизации городских пространств.
Руководителям был представлен проект благоустройства, который реализуется при поддержке администрации Нижнего Новгорода. Сквер расположен в самом крупном районе Сухума, где проживает около 40 тысяч человек. Ранее территория нуждалась в обновлении: инфраструктура устарела, а детская площадка стала небезопасной.
Администрация Нижнего Новгорода оказала содействие в разработке проекта и его реализации. До конца 2025 года в сквере появятся современные зоны для активного и спокойного отдыха, а также новая детская площадка. Демонтажные работы завершены, в ближайшее время начнется монтаж освещения и высадка зеленых насаждений.
«Этот сквер хорошо знаком президенту Абхазии Бадре Гунба. Он провел здесь детские годы, а теперь поблагодарил нас за помощь в преобразовании пространства. Новый год местные жители смогут встретить в обновленном сквере, который, уверен, станет любимым местом для прогулок. Благодарю главу Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева за укрепление побратимских связей и активное участие в международном проекте!» — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В рамках визита делегация также посетила центральную набережную Сухума. Благодаря поддержке администрации Нижнего Новгорода прогулочная зона постепенно преображается — здесь установлена архитектурная подсветка. Модернизация набережной направлена на создание комфортной среды как для жителей, так и для туристов, включая гостей из Нижегородской области.
Еще одним направлением взаимодействия стала транспортная сфера. Глеб Никитин передал правительству Абхазии три микроавтобуса для организации службы социального такси. Машины оснащены подъемниками для инвалидных колясок и предназначены для перевозки маломобильных граждан.
Идея создания социального такси была предложена участниками конкурса управленцев «Команда Абхазии», прошедшего в Нижнем Новгороде. В Нижегородской области такая служба работает уже более 20 лет и ежегодно обслуживает около 1,5 тысячи человек с ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, города-побратимы реализуют совместные инициативы в различных сферах, включая государственное управление, молодежную политику, культуру и другие направления.