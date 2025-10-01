Сергей Кириенко и Глеб Никитин осмотрели благоустройство сквера

«Этот сквер хорошо знаком президенту Абхазии Бадре Гунба. Он провел здесь детские годы, а теперь поблагодарил нас за помощь в преобразовании пространства. Новый год местные жители смогут встретить в обновленном сквере, который, уверен, станет любимым местом для прогулок. Благодарю главу Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева за укрепление побратимских связей и активное участие в международном проекте!» — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.