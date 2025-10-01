Белгидромет предупредил про мокрый снег в Беларуси в октябре 2025 года. Подробности рассказала Sputnik.by начальник службы метеопрогнозов Белгидромета Марина Грицкевич.
По словам специалисты, второй месяц осени будет в пределах климатической нормы: как в температурном режиме, так и в осадках. Грицкевич добавила, что в сравнении с сентябрем в октябре температурный фон существенно понизится в среднем на пять-шесть градусов. Так, средние температуры будут в пределах +6 градусов по северной части и северо-востоку до +8 градусов по юго-западу.
Представитель Белгдиромета обращает внимание, что в октябре осадки прогнозируются в виде дождей. Однако, добавляет Марина Грицкевич, во второй-третьей декаде месяца есть вероятность, что выпадет мокрый снег.
Специалист отмечает, что в октябре прохладные ночи с температурой в пределах от +2 до +5 градусов. Днем температурных фонах находится в пределах от +9 до +13 градусов. Как правило в первую декаду месяца уже есть заморозки и порой интенсивные до −5 градусов.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о погоде в Беларуси на неделю с 29 сентября по 5 октября: «Прохладная, но стабильная погода».
Ранее Белгидромет сказал, какой будет погода с 1 по 5 октября в Беларуси: «Продолжит поступать воздушная масса арктического происхождения, но к выходным потеплеет».
