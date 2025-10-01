Белгидромет предупредил про мокрый снег в Беларуси в октябре 2025 года

По словам специалисты, второй месяц осени будет в пределах климатической нормы: как в температурном режиме, так и в осадках. Грицкевич добавила, что в сравнении с сентябрем в октябре температурный фон существенно понизится в среднем на пять-шесть градусов. Так, средние температуры будут в пределах +6 градусов по северной части и северо-востоку до +8 градусов по юго-западу.