Во всех муниципалитетах Иркутской области начался отопительный сезон. На данный момент работают 935 котельных, обеспечивая теплом 3231 социальный объект и 21 757 жилых домов. В рамках северного завоза доставили 64,6 тысячи тонн топливно-энергетических ресурсов.
— В Бодайбинский и Катангский районы завезён весь запланированный объём топлива. Этого хватит для обеспечения тепла жителей до начала работы зимних автодорог, после чего доставка топливно-энергетических ресурсов будет продолжена, — пояснил министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин.
Уголь для отопительного сезона 2025−2026 годов оперативно доставили в Мамско-Чуйский район из резерва Приангарья. В Киренске заработала новая котельная, использующая древесную щепу в качестве топлива. Этот обеспечивает теплом 13 соцобъектов и 5,2 тысячи жителей.
В Байкальске завершены работы на первой блочно-модульной электрокотельной. Она будет служить резервным источником питания на случай аварий на городской ТЭЦ.