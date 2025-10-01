Ричмонд
На данный момент работают 935 котельных, обеспечивая теплом 21 757 жилых домов.

Во всех муниципалитетах Иркутской области начался отопительный сезон. На данный момент работают 935 котельных, обеспечивая теплом 3231 социальный объект и 21 757 жилых домов. В рамках северного завоза доставили 64,6 тысячи тонн топливно-энергетических ресурсов.

— В Бодайбинский и Катангский районы завезён весь запланированный объём топлива. Этого хватит для обеспечения тепла жителей до начала работы зимних автодорог, после чего доставка топливно-энергетических ресурсов будет продолжена, — пояснил министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин.

Уголь для отопительного сезона 2025−2026 годов оперативно доставили в Мамско-Чуйский район из резерва Приангарья. В Киренске заработала новая котельная, использующая древесную щепу в качестве топлива. Этот обеспечивает теплом 13 соцобъектов и 5,2 тысячи жителей.

В Байкальске завершены работы на первой блочно-модульной электрокотельной. Она будет служить резервным источником питания на случай аварий на городской ТЭЦ.