Во всех муниципалитетах Иркутской области начался отопительный сезон

— В Бодайбинский и Катангский районы завезён весь запланированный объём топлива. Этого хватит для обеспечения тепла жителей до начала работы зимних автодорог, после чего доставка топливно-энергетических ресурсов будет продолжена, — пояснил министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин.