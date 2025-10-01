Последние новости к вечеру 1 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 1 октября 2025 года.
Песков: встреча Путина и Зеленского пока не может быть подготовлена
Встреча президентов России и Украины пока не может быть подготовлена, поскольку переговорный процесс на экспертном уровне встал на паузу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Минобороны сообщили о поражении загруженных дронами фур ВСУ
ЕС отдал Украине €4 млрд из российских активов
Армия Израиля захватила коридор, отсекающий Газу от юга сектора
Армия обороны Израиля захватила контроль над коридором «Нецарим» к западу от побережья Газы, тем самым разделив сектор на северную и южную части, сообщил израильский министр обороны Исраэль Кац.
В Новой Каховке в результате атаки дрона погиб глава Совета депутатов
Председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев скончался в больнице от ранений, полученных при атаке украинского БПЛА. Об сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.