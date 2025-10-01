Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 1 октября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 1 октября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 1 октября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 1 октября 2025 года.

Песков: встреча Путина и Зеленского пока не может быть подготовлена

Источник: РИА "Новости"

Встреча президентов России и Украины пока не может быть подготовлена, поскольку переговорный процесс на экспертном уровне встал на паузу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Минобороны сообщили о поражении загруженных дронами фур ВСУ

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В результате ракетного удара были поражены 20 грузовых автомобилей, перевозивших 100 БПЛА дальнего действия «Лютый», а также 60 военных ВСУ, в том числе операторов и техников дронов.

ЕС отдал Украине €4 млрд из российских активов

Источник: Reuters

Киев получил от Евросоюза €4 млрд из доходов от замороженных российских активов, говорится в заявлении Еврокомиссии. Общая сумма оказанной Украине поддержки приблизилась к €178 млрд.

Армия Израиля захватила коридор, отсекающий Газу от юга сектора

Источник: AP 2024

Армия обороны Израиля захватила контроль над коридором «Нецарим» к западу от побережья Газы, тем самым разделив сектор на северную и южную части, сообщил израильский министр обороны Исраэль Кац.

В Новой Каховке в результате атаки дрона погиб глава Совета депутатов

Источник: РИА "Новости"

Председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев скончался в больнице от ранений, полученных при атаке украинского БПЛА. Об сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше