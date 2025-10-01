Фурсенко: науку в России стали воспринимать как инструмент развития экономики

МАРИУПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Санкции западных стран пошли на пользу российской науке, которую перестали относить к социальной сфере и стали воспринимать как эффективный инструмент развития экономики. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко на пленарном заседании Азовского форума развития.
«Санкции, они вообще сыграли на пользу российской науки. Потому что пока не было санкций, я уже не говорю про СВО, наука у нас традиционно относилась к социальной сфере. И только когда начались жесткие ограничения и санкции, стало понятно, что это один из важнейших инструментов, обеспечивающих развитие экономики», — сказал Фурсенко.
Он отметил, что все еще существует проблема взаимодействия предпринимателей с научными институтами, так как бизнес долгое время считал, что проще купить уже готовую технологию и не думать о финансировании исследований. Сейчас не все предприниматели настроены платить за нужные им изыскания, боясь не получить нужного результата. Также он отметил, что до сих пор существуют преграды в финансировании прикладной науки, так как финансисты разделяют бюджеты на науку и развитие бизнеса. При этом Фурсенко подчеркнул, что «без науки реальные инновации невозможны».
Помощник президента РФ предложил создать площадку, на которой и наука, и бизнес смогут выстроить доверительные отношения.
«Азовский форум развития: экономика Новороссии» проводится в Мариуполе. Он организуется с 2024 года по поручению президента РФ. В этом году он проходит с 1 по 3 октября и посвящен развитию и нормативному регулированию экономики, технологическому лидерству и наукоемкому технологическому предпринимательству, водоснабжению Донбасса, рекультивации территорий, развитию туризма другим темам. Отдельные секции будут по преподаванию философии и сохранению памяти подвигов российских бойцов. В числе организаторов форума Минобрнауки РФ и правительство ДНР.