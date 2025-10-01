Фурсенко: науку в России стали воспринимать как инструмент развития экономики

Он отметил, что все еще существует проблема взаимодействия предпринимателей с научными институтами, так как бизнес долгое время считал, что проще купить уже готовую технологию и не думать о финансировании исследований. Сейчас не все предприниматели настроены платить за нужные им изыскания, боясь не получить нужного результата. Также он отметил, что до сих пор существуют преграды в финансировании прикладной науки, так как финансисты разделяют бюджеты на науку и развитие бизнеса. При этом Фурсенко подчеркнул, что «без науки реальные инновации невозможны».