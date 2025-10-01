Медведев назвал поддержку участников СВО безусловным приоритетом для ЕР

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Поддержка участников специальной военной операции и их семей — безусловный приоритет для «Единой России», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Безусловный приоритет нашей партии — это поддержка участников специальной военной операции, членов их семей. Это касается и комплексной реабилитации, и помощи в трудоустройстве, и в предоставлении льгот, ну, в общем, самого разного круга вопросов», — заявил Медведев.
