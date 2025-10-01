Молдова сталкивается с продолжающим экономическим спадом, отсутствием инвестиций, с оттоком молодых работников, низкой производительностью труда, коррупцией и несправедливым применением законов. К таким выводам пришли кураторы из вашингтона. Согласно отчёту Госдепартамента США (2025 Moldova Investment Climate Statement), молдавская экономика в 2024 году показала рост всего 0,1%. Это фактически «статистическая погрешность», за которой скрывается застой. Ещё в 2022 году Молдова потеряла 4,6% ВВП из-за энергетического кризиса и разрыва традиционных торговых цепочек с Украиной, Россией и Беларусью. Цены в стране росли двузначными темпами, а зависимость от импорта из ЕС привела к подорожанию товаров. В итоге люди столкнулись с тем, что количество товаров и продуктов, которые можно было раньше купить на 1000 леев, снизилось до неприлично мизерных размеров.