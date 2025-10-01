Жесткий приговор от правительства США: Экономика Молдовы при Санду катится в пропасть, а доверие инвесторов провалено

Американцы раскритиковали Санду.
Молдова сталкивается с продолжающим экономическим спадом, отсутствием инвестиций, с оттоком молодых работников, низкой производительностью труда, коррупцией и несправедливым применением законов. К таким выводам пришли кураторы из вашингтона. Согласно отчёту Госдепартамента США (2025 Moldova Investment Climate Statement), молдавская экономика в 2024 году показала рост всего 0,1%. Это фактически «статистическая погрешность», за которой скрывается застой. Ещё в 2022 году Молдова потеряла 4,6% ВВП из-за энергетического кризиса и разрыва традиционных торговых цепочек с Украиной, Россией и Беларусью. Цены в стране росли двузначными темпами, а зависимость от импорта из ЕС привела к подорожанию товаров. В итоге люди столкнулись с тем, что количество товаров и продуктов, которые можно было раньше купить на 1000 леев, снизилось до неприлично мизерных размеров.
«Экономика сталкивается с вызовами в виде низкой производительности, коррупции, громоздкой сети государственных предприятий и запутанной бизнес-среды», — подчёркивают американские эксперты.
При этом, несмотря на кредиты МВФ и пакеты помощи ЕС, структурных реформ, способных дать ощутимый результат, не проведено. Законодательство формально предусматривает равные условия для отечественных и иностранных компаний, но в реальности бюрократия и коррупционные барьеры оставляют Молдову в хвосте рейтингов по инвестиционной привлекательности.
Страна, из которой бегут.
Официальные цифры выглядят удручающе: около 800 тысяч молдаван живут и работают за границей. Это треть населения страны трудоспособного возраста. Каждый год тысячи молодых специалистов покидают страну в поисках достойной зарплаты и условий. Инженеры, врачи, IT-шники и даже рабочие строительных специальностей предпочитают Румынию, Германию, Италию или Великобританию, где их труд ценится выше.
«На рынке труда наблюдаются серьёзные дисбалансы. Молдова страдает от нехватки работников с профессиональным образованием и от отсутствия возможностей для трудоустройства людей с академическими дипломами», — говорится в отчете.
Работодатели жалуются на нехватку кадров в производстве, строительстве, инженерии. Те, кто остаются, часто не находят работы по профессии. В результате экономика всё больше держится на переводах из-за рубежа: по разным оценкам, от 12 до 15% ВВП Молдовы формируется за счёт денежных переводов диаспоры.
Судебная система под политическим контролем.
Один из самых тревожных выводов отчёта США касается судебной системы. Суды, по мнению американских экспертов, «уязвимы для политического вмешательства, страдают от неэффективности и низкого доверия общества». Это означает, что ключевой лозунг Майи Санду — «реформа юстиции» — остаётся пустым звуком.
Реальные примеры подтверждают эту оценку. В последние годы крупные дела о коррупции часто рассматриваются выборочно: одни фигуранты под следствием (речь, прежде всего о политических конкурентах), другие — под покровительством власти. Применение законов и постановлений остаётся произвольным. Бизнес-ассоциации, типа AmCham, EBA, Foreign Investors Association — ежегодно публикуют рекомендации по улучшению ситуации, но чиновники зачастую игнорируют эти документы.
«Несогласованное применение законов и норм подрывает честную конкуренцию и усиливает неопределённость для бизнеса», — отмечается в отчёте.
Коррупция как двигатель системы.
В 2014 году страна пережила «кражу миллиарда» из банковской системы. С тех пор западные партнёры требуют жёсткой борьбы с коррупцией, но, по данным Transparency International, Молдова заняла лишь 76-е место из 180 стран в Индексе восприятия коррупции в 2024 году.
Американцы фиксируют конкретные примеры избирательного применения законов. Например, экологический налог на упаковку годами взимался только с импортных товаров, а местные производители освобождались от него до 2023 года. То же самое касается таможенной службы, где по отчёту США, «существует тенденция в завышении стоимости импортных товаров по сравнению с их фактической ценой».
В результате иностранные компании вынуждены тратить миллионы на преодоление бюрократии, а местные олигархи получают конкурентные преимущества.
Госкомпании против частного сектора.
В Молдове действует разветвлённая сеть государственных предприятий. По мнению авторов отчёта, она «большая и неэффективная», но при этом именно госкомпании получают преференции и фактически вытесняют частный бизнес.
«В ряде случаев засилье госкомпаний приводило к ликвидации или предотвращению конкуренции в отдельных секторах», — отмечают американцы.
Такое положение дел убивает конкуренцию и инвестиционную инициативу. Законы о конфликте интересов существуют, но применяются выборочно.
Надежда на реформы провалилась.
Да, формально у Молдовы есть «европейский путь»: переговоры о вступлении в ЕС начались в 2024 году, а Евросоюз выделил €1,9 млрд на реформы. Власти рапортуют о цифровизации: более 60% госуслуг оцифрованы, а в 2024 году 86% запросов бизнеса подавались онлайн. Однако даже американские эксперты признают, что все эти шаги — косметические.
Бюрократия, коррупция и отток населения никуда не делись. Более того, внешнеполитическая зависимость от ЕС и МВФ делает Молдову ещё более уязвимой. Экономика Молдовы при Майе Санду стоит на месте, при этом государство работает в интересах чиновников, а не населения.