В Минтрансе России рассказали о внедрении биометрии в авиаперевозках

Минтранс РФ: пассажиры самолетов в перспективе смогут использовать биометрию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пассажиры самолетов в России в перспективе смогут использовать биометрию как альтернативу паспорту при регистрации на авиарейс или посадке, сообщил Минтранс РФ.

Соглашение о внедрении биометрии в авиаперевозках на полях форума «Цифровая транспортация» подписали министр транспорта Андрей Никитин, глава Минцифры Максут Шадаев, гендиректор «Центра биометрических технологий» Владислав Поволоцкий и гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

«Технология позволит улучшить качество и скорость обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. В перспективе биометрию можно будет использовать в качестве альтернативы предъявлению паспорта при регистрации на рейс и посадке в самолет», — сообщили в Минтрансе.

Там добавили, что каждый пассажир сможет самостоятельно выбрать, как именно пользоваться транспортными услугами — по биометрии или с использованием документов.

"Сегодня такие решения уже работают в метро крупнейших городов, завтра они появятся на железной дороге и в авиации. Мы создаем цифровую экосистему, которая делает поездки проще и надежнее для миллионов пассажиров, — приводит ведомство слова Никитина.

