В Крыму ограничили продажи топлива на АЗС до 20 литров

«Принято решение об ограничении объема продажи топлива — не более 20 литров в одни руки. При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере. Информация об организации стабильных поставок требуемого объема топлива на территорию республики будет озвучена до конца дня 3 октября», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.