Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму ограничили продажи топлива на АЗС до 20 литров

Аксенов сообщил, что в Крыму ограничили продажи топлива до 20 литров.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Ограничения на продажу топлива ужесточили в Крыму, со среды в одни руки отпускается не более 20 литров, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ограничение на объем продажи топлива — не более 30 литров в одни руки — ввели в Крыму 29 сентября на фоне дефицита бензина на автозаправочных станциях полуострова.

«Принято решение об ограничении объема продажи топлива — не более 20 литров в одни руки. При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере. Информация об организации стабильных поставок требуемого объема топлива на территорию республики будет озвучена до конца дня 3 октября», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В среду Аксенов сообщил, что с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым обсудил вопрос обеспечения регионов автомобильным топливом, предложения для решения проблемы будут до конца недели направлены президенту России Владимиру Путину.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше