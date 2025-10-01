В Крыму ограничили продажи топлива на АЗС до 20 литров

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Ограничения на продажу топлива ужесточили в Крыму, со среды в одни руки отпускается не более 20 литров, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ограничение на объем продажи топлива — не более 30 литров в одни руки — ввели в Крыму 29 сентября на фоне дефицита бензина на автозаправочных станциях полуострова.
«Принято решение об ограничении объема продажи топлива — не более 20 литров в одни руки. При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере. Информация об организации стабильных поставок требуемого объема топлива на территорию республики будет озвучена до конца дня 3 октября», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В среду Аксенов сообщил, что с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым обсудил вопрос обеспечения регионов автомобильным топливом, предложения для решения проблемы будут до конца недели направлены президенту России Владимиру Путину.