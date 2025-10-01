Федеральным инспектором по Башкирии назначен Александр Окатьев

— Уверен, что на посту главного федерального инспектора по Республике Башкортостан Александр Леонидович в полной мере проявит свои лучшие деловые и управленческие качества. Внесет большой вклад в укрепление межведомственного взаимодействия с органами власти всех уровней, в успешную реализацию национальных проектов и государственных программ, — отметил Радий Хабиров.