Федеральным инспектором по Башкирии назначен Александр Окатьев

Сегодня, 1 октября, в уфимском Белом доме чиновникам и общественны деятелям представили нового федерального инспектора. Ранее этот пост занимал Алексей Касьянов, но недавно он подал в отставку по собственному желанию.
Нового федерального инспектора членам правительства Башкирии представил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. Пост занял бывший федеральный инспектор по Татарстану Александр Окатьев. Ранее он прошел путь от рядового сотрудника прокуратуры до начальника управления Генпрокуратуры по ПФО.
В церемонии представления федерального инспектора приняли участие депутаты Курултая, руководители региональных управлений федеральных органов власти, силовики и духовные лидеры традиционных конфессий.
— Убежден, что опыт Александра Леонидовича, его глубокие знания в правовой и правоохранительной сферах помогут в дальнейшей работе, будут способствовать эффективной реализации поставленных руководством страны задач, — заявил на церемонии Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров.
Пожелал удачи и успехов на посту Александру Окатьеву и глава Башкирии Радий Хабиров.
— Уверен, что на посту главного федерального инспектора по Республике Башкортостан Александр Леонидович в полной мере проявит свои лучшие деловые и управленческие качества. Внесет большой вклад в укрепление межведомственного взаимодействия с органами власти всех уровней, в успешную реализацию национальных проектов и государственных программ, — отметил Радий Хабиров.
