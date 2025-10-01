В Оренбурге прошел V Съезд онкологической службы с международным участием

В событии приняли участие более 800 специалистов из 11 регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана. В программу первого дня вошли практические мероприятия: в формате прямых трансляций из операционных оренбургского онкодиспансера были проведены два хирургических мастер-класса. Кроме того, состоялся конкурс молодых ученых, круглый стол по хирургическим методам лечения онкологии и секция «Детская онкология и детская хирургия» на базе областной детской больницы.