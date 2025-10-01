В Оренбурге прошел V Съезд онкологической службы с международным участием

Съезд онкологической службы Оренбургской области с международным участием состоялся 25−26 сентября в областной столице по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». В этом году мероприятие прошло в пятый раз. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В событии приняли участие более 800 специалистов из 11 регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана. В программу первого дня вошли практические мероприятия: в формате прямых трансляций из операционных оренбургского онкодиспансера были проведены два хирургических мастер-класса. Кроме того, состоялся конкурс молодых ученых, круглый стол по хирургическим методам лечения онкологии и секция «Детская онкология и детская хирургия» на базе областной детской больницы.
Во второй день участники распределились по семи тематическим секциям, охватившим ключевые направления современной онкологии: организацию службы, профилактику и скрининг, диагностику и высокотехнологичную помощь, клиническую онкологию, детскую онкологию, сестринское дело, реабилитацию и паллиативную помощь, нутритивную поддержку и научные исследования. Всего в научной части программы прозвучало более 110 докладов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.