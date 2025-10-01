Шестидневная рабочая неделя ждет нижегородцев в конце октября

Рабочими станут дни с понедельника, 27 октября, по субботу, 1 ноября. Однако субботний день будет укороченным на один час для всех работников. Причиной изменений стал перенос выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Таким образом нижегородцы будут отдыхать три дня подряд — с 2 ноября по 4 ноября. Согласно утверждённому графику, последним рабочим днём в году станет вторник, 30 декабря, а 31 декабря будет нерабочим. Такие корректировки соответствуют положениям Трудового кодекса РФ, по которым совпадение выходного и праздничного дней требует переноса отдыха на следующий рабочий день.