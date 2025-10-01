Ричмонд
В Подмосковье завершат ремонт 22 объектов здравоохранения

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Свыше 80 объектов сферы здравоохранения вошли в программу капитального ремонта на 2025 год, из них 22 должны быть сданы до конца декабря. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Источник: РИА "Новости"

«По поручению президента и в рамках народной программы “Единой России” в Подмосковье реализуется беспрецедентная программа развития медицинской инфраструктуры. В 2025 году ведется капитальный ремонт на 80 объектах здравоохранения, из которых 22 обновленных учреждения планируется открыть в этом году», — привели в тексте слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

В пресс-службе рассказали, что работы ведутся на объектах в Люберцах, Мытищах, Дмитрове и других округах Подмосковья. Кроме того, параллельно в регионе идет текущий ремонт на 58 объектах, все они будут полностью обновлены и введены в эксплуатацию в 2025 году.

Также Брынцалов отметил, что помимо ремонта в Московской области возводятся новые объекты здравоохранения. «В 2025 году запланировано строительство девяти объектов. Это новые поликлиники, ФАПы и другие важные социальные объекты, которые повысят доступность и качество медицинской помощи для наших жителей», — отметил Брынцалов.

