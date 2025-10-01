В Мурманске отремонтировали 2 детских сада

Капитальный ремонт завершен в детских садах № 93 и № 50 в Мурманске. Работы провели по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве образования и науки региона.
«В детских садах обновлены крыши, фасады, внутренние помещения и инженерные сети, установлены современные системы противопожарной защиты, видеонаблюдение и охранная сигнализация. Приобретено новое оборудование, мебель и игрушки, оснащены музыкальные залы, мультимедийная студия и пространство для занятий робототехникой», — заявили в Министерстве образования и науки Мурманской области.
В ближайшие годы в регионе планируют отремонтировать еще 14 детских садов. Они расположены в 9 муниципалитетах. Среди них также есть детсады, работающие в небольших населенных пунктах и ЗАТО.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.