На Аллее звезд в Ростове появится имя Тимофея Прохорова

В Ростове увековечат имя заслуженного тренера СССР Тимофея Прохорова.

Источник: Комсомольская правда

4 октября на Аллее звезд в Ростове-на-Дону появится имя Тимофея Прохорова, участника Великой Отечественной войны, чемпиона-легкоатлета, заслуженного тренера СССР. Об этом со ссылкой на сайт проекта «Проспект звезд», сообщает «Город N».

Тимофей Прохоров родился в 1919 году в Краснодарском крае. В юности он выбирал между медициной и физвоспитанием, и в итоге итоге поступил в Ростовский медицинский институт. Затем его призвали на срочную службу, а потом началась Великая Отечественная война, последовали плен и концлагерь.

После войны Тимофей Прохоров завершил образование в мединституте. В 1951 году стал чемпионом РСФСР по прыжкам с шестом, а через время попал в штат детско-юношеской школы № 1, где тренерская работа стала для него призванием.

Более чем за 70 лет тренерской работы Тимофей Прохоров воспитал плеяду выдающихся спортсменов: двух заслуженных мастеров спорта, девять мастеров спорта международного класса и более 30 мастеров спорта. Семнадцать его воспитанников входили в сборные СССР и России. Прохоров дважды признавался лучшим тренером Советского Союза.

Добавим, с 2008 года в рамках проекта «Проспект звезд» в донской столице также появились именные звезды Юрия Жданова, Алексея Береста, Геворка Вартаняна и другие известные личности. Осенью прошлого года на аллее открыли памятный знак писателю-фантасту Петронию Гаю Аматуни.

