На Аллее звезд в Ростове появится имя Тимофея Прохорова

Тимофей Прохоров родился в 1919 году в Краснодарском крае. В юности он выбирал между медициной и физвоспитанием, и в итоге итоге поступил в Ростовский медицинский институт. Затем его призвали на срочную службу, а потом началась Великая Отечественная война, последовали плен и концлагерь.