Магнитные бури на Земле продлятся минимум до конца дня

Богачев отметил, что глобальное возмущенное состояние магнитосферы на данный момент сохраняется в полном объеме. «Примерно с 12:00 до 16:00 часов по московскому времени был небольшой перерыв, но в настоящий момент уровень геомагнитных возмущений снова вернулся в красную зону. По состоянию на 17:00−18:00 часов по Москве фиксировалась буря уровня G1-G2. Есть большие шансы, что на этом уровне геомагнитные возмущения продержатся как минимум до конца суток», — уточнил он.