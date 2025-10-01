Для москвичей разработали аудиогид по Государственному музею обороны

Аудиогид по Государственному музею обороны появился в приложении «Узнай Москву», сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Разработка и развитие электронных сервисов отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Создание аудиогида приурочено к памятной дате — 30 сентября 1941 года. Именно в этот день началась Московская оборонительная операция. Чтобы прослушать аудиогид, необходимо установить приложение и отсканировать QR-код, размещенный в музее.
«Аудиогид включает описания почти сотни уникальных экспонатов», — отметили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
С помощью аудиогида посетители музея узнают о событиях, произошедших в критически важные месяцы осени и зимы 1941−1942 годов. Диктор расскажет им о судьбах защитников города, быте жителей в столице и стратегических операциях, которые сорвали планы фашистского командования.
Кроме того, в музее представлена архивная фотохроника. Ее на протяжении всей войны вели немцы. В музее также расположен образец репродуктора. Через такой громкоговоритель москвичи услышали сообщение о начале Великой Отечественной войны.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.