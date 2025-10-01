Всероссийский спортивный диктант пройдет 5 октября во Владимирской области

Жители Владимирской области выполнят задания Всероссийского спортивного диктанта, который пройдет 5 октября в соответствии с задачами и целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Во Владимирской области для участников подготовили пять офлайн-площадок. Три их них размещены во Владимире, по одной — в Коврове и Муроме. Задания посвящены истории физической культуры, ЗОЖ, борьбе с допингом, спортивным рекордам и известным атлетам. Выполнить их можно в день проведения диктанта по ссылке.
«Это новый проект Олимпийского комитета России, который реализуется при поддержке Министерства спорта. Его цель — развитие спортивной грамотности, популяризация активного образа жизни и формирование устойчивого интереса к физкультуре среди граждан», — сказал министр спорта Российской Федерации Михаил Дектярев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.