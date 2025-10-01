Всероссийский спортивный диктант пройдет 5 октября во Владимирской области

Во Владимирской области для участников подготовили пять офлайн-площадок. Три их них размещены во Владимире, по одной — в Коврове и Муроме. Задания посвящены истории физической культуры, ЗОЖ, борьбе с допингом, спортивным рекордам и известным атлетам. Выполнить их можно в день проведения диктанта по ссылке.