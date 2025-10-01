Ричмонд
«Автодор» опроверг сообщения об очередях у АЗС на трассе М-12 «Восток»

«Автодор» назвал сообщения об очередях у АЗС на трассе М-12 фейком.

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Госкомпания «Автодор» назвала фейком сообщения о якобы скопившихся очередях у заправок на трассе М-12 «Восток»: по информации «Автодора», все АЗС работают в штатном режиме, скоплений автомобилей на них не зафиксировано.

Ранее в среду ряд Telegram-каналов опубликовали видео, на котором в очереди на заправку стоит колонна примерно из сотни автомобилей. Автор видео утверждал, что это очередь на АЗС на трассе М-12 «Восток».

«В связи с распространяющимся сегодня в телеграм-каналах сообщением о якобы очередях на АЗС на трассе М-12 “Восток”, сообщаем о том, что это фейк», — говорится в сообщении «Автодора».

«Все АЗС на М-12 работают в штатном режиме. Скопления автомобилей не зафиксировано ни на одной из них», — добавляет госкомпания.

В подтверждение пресс-служба компании приложила фотографии нескольких заправок с камер фото- и видеофиксации, снятые 1 октября с 16.50 до 16.58 по местному времени.