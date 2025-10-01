В лесопарке «Тинь-Зинь» Саратовской области взяли под опеку дуб-великан

«Они защищают почву от ветровой и водной эрозий, являются местом обитания для летучих мышей, белок и птиц, а также создают необходимое затенение и микроклимат для развития молодых деревьев. Специалисты уже приступили к диагностике и оценке состояния дуба, будут проведены все необходимые уходовые работы», — рассказала представитель АНО «Древо жизни» Анастасия Кузнецова.