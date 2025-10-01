В лесопарке «Тинь-Зинь» Саратовской области взяли под опеку дуб-великан

Представители АНО «Древо жизни» взяли под опеку дуб-великан на территории «Урочища Тинь-Зинь» в Энгельсе Саратовской области, сообщили в минприроды региона. Сохранение памятников природы соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие».
Уточним, всероссийский статус «Дерево — памятник живой природы» дуб получил в 2024 году. Специалисты узнают точный возраст растения, а при необходимости установят вокруг него настил для сохранения корней. Это важно, так как старовозрастные деревья необходимы для выживания лесов.
«Они защищают почву от ветровой и водной эрозий, являются местом обитания для летучих мышей, белок и птиц, а также создают необходимое затенение и микроклимат для развития молодых деревьев. Специалисты уже приступили к диагностике и оценке состояния дуба, будут проведены все необходимые уходовые работы», — рассказала представитель АНО «Древо жизни» Анастасия Кузнецова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.