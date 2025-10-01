В Элисте открыли буддийскую воскресную школу

Буддийскую воскресную школу открыли в Элисте на базе отремонтированной по нацпроекту «Молодежь и дети» Калмыцкой национальной гимназии имени А. Ш. Кичикова. Об этом сообщили в аппарате правительства республики.
В школе детей будут обучать основам буддизма и традиционной калмыцкой письменности, которая использовалась в религиозных и светских текстах. Для этого в гимназии оборудовали специализированные аудитории. Также там обустроили медиазону и музейную экспозицию, посвященную истории буддизма в Калмыкии.
«Буддийская воскресная школа позволит сохранить наши духовные традиции. Она нацелена на то, чтобы наше будущее поколение, помимо тех глубоких знаний, которые получают в базовой общеобразовательной школе, получало какие-то нравственные, духовные устои», — сказала директор гимназии Екатерина Ченкураева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.