На трассе между Ростовом и Батайском произошло смертельное ДТП

В Ростовской области на автодороге «Южный подъезд к Ростову-на-Дону» между донской столицей и Батайском 1 октября года случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110», двигаясь в направлении Батайска, не соблюл безопасную дистанцию и боковой интервал. Вследствие этого его машина столкнулась с движущимся впереди трактором-экскаватором «JCB» под управлением 56-летнего мужчины.
В результате аварии 22-летний пассажир «ВАЗа» погиб на месте. Второй 18-летний пассажир с полученными травмами был госпитализирован в медучреждение. Водитель машины не пострадал.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Следственный отдел Главного управления МВД России по Ростовской области проводит необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств случившегося.
