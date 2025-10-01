Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ингушском городе Карабулаке отремонтируют мост на улице Промысловой

Работы планируют завершить в конце 2025 года.

Мост на улице Промысловой в Карабулаке отремонтируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Работы уже стартовали, сообщили в администрации главы и правительства Ингушетии.

Протяженность моста — 23 метра. На переправе восстановят опоры, пролеты, тротуары и систему водоотведения. Также там заменят дорожное полотно, перила и барьерное ограждение. Завершить работы планируют в конце 2025 года.

Отметим, что данный мост является важной транспортной артерией, соединяющей центральные районы города с социально значимыми объектами. А всего с 2022 года в республике отремонтировали четыре переправы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.