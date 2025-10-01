В Ижевске состоится фестиваль «Кругосветка Удмуртии»

В парке всем желающим предложат 6 пешеходных маршрутов: 3,5, 5, 10, 15, 20 и 30 км, а также велотур на 30 км. Кроме этого, организаторы предлагают посетить мастер-класс по северной ходьбе. К месту старта на пешеходные маршруты 15, 20, 30 км участников доставят на теплоходах. На Ижевском ипподроме для участников организуют пешеходные маршруты от 5 до 25 км и велотур длиной 20 км. Также любители спорта смогут провести время на краеведческом маршруте-квесте «Земля наших предков».