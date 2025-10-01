В Ижевске состоится фестиваль «Кругосветка Удмуртии»

Фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии» пройдет 5 октября в Ижевске в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве по физической культуре и спорту Удмуртской Республики.
Фестиваль пройдет уже 22-й раз. Старт дадут 5 октября в двух точках города: в парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова и на Ижевском ипподроме. Регистрация продлится до 4 октября в онлайн-формате через личные сообщения на странице во ВКонтакте «Кругосветки Удмуртии».
В парке всем желающим предложат 6 пешеходных маршрутов: 3,5, 5, 10, 15, 20 и 30 км, а также велотур на 30 км. Кроме этого, организаторы предлагают посетить мастер-класс по северной ходьбе. К месту старта на пешеходные маршруты 15, 20, 30 км участников доставят на теплоходах. На Ижевском ипподроме для участников организуют пешеходные маршруты от 5 до 25 км и велотур длиной 20 км. Также любители спорта смогут провести время на краеведческом маршруте-квесте «Земля наших предков».
В «Кругосветке Удмуртии» можно также поучаствовать в онлайн-формате до 4 ноября. Участники смогут пройти уникальные маршруты «Дуровская грань» (15 км), «Первая узкоколейка города Ижевска» (10 км), а также «Земля наших предков» (5 км).
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.