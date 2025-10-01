В Уфе выявили 22 случая заражения вирусом Коксаки

По данным Роспотребнадзора по Башкирии, в Уфе зарегистрировано 22 случая заражения вирусом Коксаки. Как пояснили в пресс-службе ведомства, заболеваемость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 2,4 раза. При этом этот показатель все равно ниже среднемноголетних значений по республике в 2,2 раза.