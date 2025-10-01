В Уфе выявили 22 случая заражения вирусом Коксаки

По данным Роспотребнадзора по Башкирии, в Уфе зарегистрировано 22 случая заражения вирусом Коксаки. Как пояснили в пресс-службе ведомства, заболеваемость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 2,4 раза. При этом этот показатель все равно ниже среднемноголетних значений по республике в 2,2 раза.
Как сообщили в Роспотребнадзоре по Башкирии, все заболевшие — дети. В том числе, посещающие детские сады и школы.
— Регистрируемые случаи единичные, без распространения вируса, — прокомментировали в ведомстве.
Санитарные врачи республики напоминают, что существует более 100 типов энтеровирусных инфекций, но наиболее известен вирус Коксаки. Им чаще всего болеют дети, а передается он через воду, плохо мытые овощи и фрукты, зелень, грязные руки и игрушки.
— Источник инфекции — больной человек или носитель. Инкубационный период составляет в среднем 1−10 дней, — отмечают в Роспотребнадзоре по Башкирии. — При появлении симптомов энтеровирусной инфекции необходимо немедленно обратиться к врачу для своевременной диагностики и лечения! Помните, что заболевание легче предупредить, соблюдая элементарные меры профилактики.
