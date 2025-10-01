Полицейский и руководитель автошколы осуждены в Ростовской области за взятки

Как установило управление ФСБ России по региону, бывший старший госинспектор отдела ГИБДД, занимавшийся регистрационно-экзаменационной работой в Сальске, договорился с главой сети местных автошкол. Согласно схеме, представитель автошколы находила людей, желавших за деньги получить права без прохождения обязательных испытаний, и договаривалась с ними о размере взятки.