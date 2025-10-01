Полицейский и руководитель автошколы осуждены в Ростовской области за взятки

В Ростовской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о масштабной коррупции в системе выдачи водительских удостоверений. Об этом сообщили в донском главке ФСБ России.
Как установило управление ФСБ России по региону, бывший старший госинспектор отдела ГИБДД, занимавшийся регистрационно-экзаменационной работой в Сальске, договорился с главой сети местных автошкол. Согласно схеме, представитель автошколы находила людей, желавших за деньги получить права без прохождения обязательных испытаний, и договаривалась с ними о размере взятки.
Инспектор, в свою очередь, за полученное вознаграждение незаконно оформлял водительские удостоверения, грубо нарушая установленный порядок.
На основании материалов, собранных сотрудниками ФСБ, Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении обоих фигурантов. Бывший сотрудник полиции обвинялся по статье «Получение взятки», а его сообщница — по статье «Посредничество во взяточничестве».
Сальский районный суд признал их виновными. Экс-инспектору назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в размере 2 миллионов рублей и лишен звания «капитан полиции». Руководитель автошколы получила 3,5 года условно.
