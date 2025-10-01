Призерами финала конкурса «Мастер года» стали 10 человек

Имена 10 призеров финала Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» назвали на торжественной церемонии в Курске, сообщили в Институте развития профессионального образования.
Лучших определили по результатам двух испытаний: «Конкурса образовательных кейсов» и «Открытого урока». В список призеров попали несколько человек. Среди них — преподаватель по специальности «эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» из Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа Алексей Попов, преподаватель математики из Благовещенского политехнического колледжа Наталья Туфлинская, преподаватель по специальности «ветеринария» из Сергиево-Посадского колледжа Валерия Купава, преподаватель по специальности «монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных гражданских зданий» из Братского индустриально-металлургического техникума Дмитрий Пантелеев, преподаватель по специальности «информационные системы и программирование» из колледжа информационных технологий в Курской области Евгений Кудюров, преподаватель по специальности «переработка нефти и газа» из Омского промышленно-экономического колледжа Александра Гербсоммер, преподаватель по специальности «строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения» из Перевозского строительного колледжа в Нижегородской области Николай Сатов, преподаватель по специальности «информационные системы и программирование» из Березниковского политехнического техникума Юлия Редькина, преподаватель по специальности «туризм и гостеприимство» из Ямальского многопрофильного колледжа Михаил Иванов и преподаватель по специальности «информационные системы и программирование» из Комсомольского-на-Амуре колледжа технологий и сервиса Наталья Павлова.
«Ваш профессионализм, опыт, уверенность в победе служат процветанию нашей страны. Этот конкурс объединяет лучших специалистов системы СПО. Ваша миссия — создавать особую среду любви, веры, надежды, в которой наша молодежь развивается творчески, решает важные производственные задачи уже во время учебы, готовится занять достойные рабочие места во всех сферах нашей экономики», — сказала проректор Института развития профессионального образования Светлана Наумова.
Торжественная церемония закрытия финала состоится в День среднего профессионального образования — 2 октября. Тогда же будут объявлены победители конкурса.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.