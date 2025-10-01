Призерами финала конкурса «Мастер года» стали 10 человек

Лучших определили по результатам двух испытаний: «Конкурса образовательных кейсов» и «Открытого урока». В список призеров попали несколько человек. Среди них — преподаватель по специальности «эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» из Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа Алексей Попов, преподаватель математики из Благовещенского политехнического колледжа Наталья Туфлинская, преподаватель по специальности «ветеринария» из Сергиево-Посадского колледжа Валерия Купава, преподаватель по специальности «монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных гражданских зданий» из Братского индустриально-металлургического техникума Дмитрий Пантелеев, преподаватель по специальности «информационные системы и программирование» из колледжа информационных технологий в Курской области Евгений Кудюров, преподаватель по специальности «переработка нефти и газа» из Омского промышленно-экономического колледжа Александра Гербсоммер, преподаватель по специальности «строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения» из Перевозского строительного колледжа в Нижегородской области Николай Сатов, преподаватель по специальности «информационные системы и программирование» из Березниковского политехнического техникума Юлия Редькина, преподаватель по специальности «туризм и гостеприимство» из Ямальского многопрофильного колледжа Михаил Иванов и преподаватель по специальности «информационные системы и программирование» из Комсомольского-на-Амуре колледжа технологий и сервиса Наталья Павлова.