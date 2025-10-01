«Авангард» на омском льду разгромил «Адмирал» в день рождения арены

Второй гол оформили сибиряки на 11-й минуте, снова пасовал Фьоре, еще один пас сделал Пономарев, а замкнул всю схему Константин Окулов. Но до перерыва и это было еще не все, когда один за другим забросили уже защитники — Ибрагимов и Шарипзянов. Но гости сумели все же здесь «размочить» неприятный для них счет, надо отдать им должное. За 19 секунд до сирены у них забросил легионер Кайл Олсон.