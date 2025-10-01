«Авангард» на омском льду разгромил «Адмирал» в день рождения арены

В среду, 1 октября, в Омске «Авангард» сыграл матч с «Адмиралом» и убедительно выиграл 6:1. Это был еще и день рождения «G-Drive Арены», так что, наверное, «ястребы» и не могли тут проиграть…
До начала игры в честь праздничной даты прошло красочное шоу. Сам же матч начался уверенными действиями хозяев, в результате которых первый гол они забили на седьмой минуте. Отличился у них Игорь Мартынов после передачи почти из-за ворот от Фьоре.
Второй гол оформили сибиряки на 11-й минуте, снова пасовал Фьоре, еще один пас сделал Пономарев, а замкнул всю схему Константин Окулов. Но до перерыва и это было еще не все, когда один за другим забросили уже защитники — Ибрагимов и Шарипзянов. Но гости сумели все же здесь «размочить» неприятный для них счет, надо отдать им должное. За 19 секунд до сирены у них забросил легионер Кайл Олсон.
Во втором периоде омичи преимущество нарастили, забили у них еще и Рашевский (с «пятачка», после передач Котляревского и Блажиевского, этакое польско-белорусское трио) и Лажуа, в большинстве. Гости периодически атаками отвечали, но для перелома в игре этого явно было недостаточно.
А меж тем публика вошла во вкус и уже негодовала от каждого упущенного омичами момента, когда они могли забить снова.
В третьем отрезке вдруг даже подрались вратари — Мишуров и Хуска. Скорее всего, договорились они в честь такого особенного матча заранее. Это было интригующе, нашему вратарю было непросто, и оппонент нанес ему чувствительные удары, но и в концовке особенно хорошо пробил и Андрей. Оба участника были удалены на пять минут, вместо них сыграли сменщики.
В итоге же 6:1, уверенная победа Омска. Далее наша команда сыграет 3 октября с «Локомотивом».
Ранее мы писали, что «Авангард» выиграл в Уфе у «Салавата Юлаева».