В Белгородской области открыли самую большую школу региона

Самую крупную в Белгородской области школу «Большая Медведица», рассчитанную на 1500 учеников, открыли в микрорайоне «Центральный» в поселке Северном. Ее возвели в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном правительстве.
В образовательном учреждении реализуют концепцию школы полного дня. Благодаря этому дети после основных уроков могут заниматься в секциях и делать домашнее задание, не покидая стен «Большой Медведицы». В школе также будут реализованы образовательные программы с углубленным изучением математики и иностранного языка. Помимо этого, там будут работать профильные кадетские, медицинские, инженерные и IT-классы.
Инфраструктура школы включает актовый и два спортивных зала, бассейн, тир и столовую. Подчеркивается, что в образовательном учреждении создана безбарьерная среда. Помимо этого, там установлены лифты, а остекление защищено специальной пленкой. Территория школы также благоустроена. Там есть стадион, 400 велопарковок, площадки для занятий спортом и амфитеатр для отдыха и проведения мероприятий.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.