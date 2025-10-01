В Белгородской области открыли самую большую школу региона

В образовательном учреждении реализуют концепцию школы полного дня. Благодаря этому дети после основных уроков могут заниматься в секциях и делать домашнее задание, не покидая стен «Большой Медведицы». В школе также будут реализованы образовательные программы с углубленным изучением математики и иностранного языка. Помимо этого, там будут работать профильные кадетские, медицинские, инженерные и IT-классы.