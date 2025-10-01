Болельшикам подарили еще одну игру сборной Молдовы: Израиль проведет свой домашний матч с нашей командой в Кишиневе

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Молдовы, матч отборочного цикла ЧМ-2026 между Израилем и Молдовой был официально перенесен в нашу страну.
До сих пор местом проведения игры, которая состоится в ноябре, был указан венгерский город Дебрецен, где израильская сборная обычно проводила свои домашние матчи в последнее время.
Теперь же местом, где 16-го ноября состоится матч, значится кишиневский стадион «Зимбру». Начало игры — 21:45.
Таким образом, заключительный матч отбора на ЧМ-2026 для сборной Молдовы из гостевого становится, фактически, домашним.
Напомним, что в настоящем домашнем матче, состоявшемся 5 сентября на стадионе «Зимбру», наша сборная проиграла со счетом 0:4. Наша национальная команда в своей группе находится на последнем месте с нулем очков после пяти сыгранных матчей.
