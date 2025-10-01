Папы разные нужны, папы разные важны: стартовал конкурс «Отец года»

Стартовал Всероссийский конкурс пользовательского видео «Отец года», итоги которого будут подведены 19 октября, в День отца. Чтобы стать участником, любой желающий может разместить в социальной сети ВКонтакте видеоролик о том, как папа проводит время с детьми — играет и занимается спортом, помогает в учебе, читает книги, поддерживает увлечения и хобби. Видео с подписью «Участвую в конкурсе #отецгода2025» необходимо опубликовать до 9 октября. Подробнее об условиях участия, партнерах и призах конкурса можно узнать на сайте отецгода2025.рф. Конкурс организован АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минтруда России.