Папы разные нужны, папы разные важны: стартовал конкурс «Отец года»

Стартовал Всероссийский конкурс пользовательского видео «Отец года», итоги которого будут подведены 19 октября, в День отца. Чтобы стать участником, любой желающий может разместить в социальной сети ВКонтакте видеоролик о том, как папа проводит время с детьми — играет и занимается спортом, помогает в учебе, читает книги, поддерживает увлечения и хобби. Видео с подписью «Участвую в конкурсе #отецгода2025» необходимо опубликовать до 9 октября. Подробнее об условиях участия, партнерах и призах конкурса можно узнать на сайте отецгода2025.рф. Конкурс организован АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минтруда России.
«Мы уделяем особое внимание папам, потому что они играют важную роль в жизни и воспитании детей. Конкурс “Отец года” подчеркивает ценность вовлеченного отцовства, которое дарит всей семье радость, поддержку и незабываемые моменты счастья. В День отца мы объявим победителей и соберем из пользовательских роликов видео для федерального эфира», — прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Забота о родителях и детях — один из главных приоритетов национального проекта «Семья». Он включает в себя как известные меры поддержки (материнский капитал, семейная ипотека, социальный контракт), так и новые, например, детские комнаты в вузах. Это позволяет отцам совмещать работу, учебу и воспитание детей, а также строить долгосрочные семейные планы. Таким образом совместных счастливых моментов у детей и их пап становится больше.
Москва: молодые отцы-молодцы.
В Московском Политехе при поддержке национального проекта «Семья» открыты группа кратковременного пребывания детей и комната матери и ребенка. Этим пространством активно пользуются студенты и сотрудники, включая молодых отцов.
В распоряжении детей — игровые зоны с книгами, раскрасками, игрушками и сухим бассейном. В этой развивающей и комфортной обстановке малыши проводят время под присмотром, а в это время их родители могут учиться или работать.
«Мы с семьей живем в Подмосковье, дочери три года. Иногда нам не удается отвезти ее в детский сад, и раньше кому-то из взрослых приходилось оставаться дома. Теперь я могу брать дочку с собой, быть рядом и не пропускать важные занятия», — сказал аспирант Московского Политеха Самвел Микиртычев.
Сегодня в университете учатся 50 семей, у которых есть дети дошкольного возраста. Открытие детской группы стало для мам и пап серьезной помощью: они могут учиться, работать и заботиться о детях одновременно.
Вологодская область: социальный контракт в помощь.
Социальный контракт национального проекта «Семья» позволил многодетному отцу Алексею из Вологды превратить сезонные подработки в постоянный заработок. До этого мужчина помогал сельским жителям обрабатывать землю, в частности, выравнивать участки, но работа была только в теплое время года. После получения государственной помощи Алексей приобрел специализированную технику и теперь может выполнять больше видов работ круглый год.
«Мужчина должен давать семье надежность и материальную независимость, быть опорой и поддержкой. Социальный контракт позволил мне обеспечить благополучие семьи и достичь успеха в своем деле», — прокомментировал Алексей.
Социальный контракт — востребованная мера поддержки: с начала 2025 года более 400 жителей Вологодской области заключили его, чтобы открыть собственное дело.
Псковская область: семейная ипотека и уверенность в завтра.
Семья Любичанковских из Пскова воспользовалась семейной ипотекой по национальному проекту «Семья» и купила новую квартиру. Застройщик предоставил им скидку, и на сэкономленные деньги семья сделала в квартире ремонт.
«Без такой поддержки мы бы еще долго не решились на переезд, а теперь у нас появился свой дом. Ремонт делали сами. Мелками на стене рисовали, где будут розетки, где поставим аквариум, где телевизор», — рассказал отец семейства Максим.
Сегодня Любичанковские уже обустроились в новой просторной и уютной квартире. У детей есть отдельные комнаты. Новоселье стало важным событием для семьи, дало ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Национальный проект «Семья» стартовал в России в 2025 году по решению Президента Владимира Путина. Основная цель проекта — поддержка семей с детьми, многодетности, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей. Нацпроект также предусматривает развитие инициатив для активного долголетия, обеспечения качественного ухода за людьми старшего возраста и формирование семейно-ориентированной инфраструктуры культуры.