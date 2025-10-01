В Истре благоустроили лесопарк «Соколиная гора»

Общая площадь территории лесопарка составляет 52 гектара. Там завершились основные работы. Специалисты проложили там новые прогулочные дорожки и инженерные сети, смонтировали опоры освещения, высадили деревья и кустарники. Также в «Соколиной горе» обустроили детские и спортивные площадки, создали специальную зону для выгула собак. Помимо этого, на территории лесопарка построили сцену. Там будут проводить концерты и другие мероприятия. Кроме того, в лесопарке проложили тактильную тропу. Она предназначена в том числе для реабилитации посетителей «Соколиной горы».