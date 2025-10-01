Ричмонд
В Истре благоустроили лесопарк «Соколиная гора»

Его откроют в торжественной обстановке 4 октября.

Торжественное открытие обновленного по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» лесопарка «Соколиная гора» состоится в подмосковной Истре 4 октября, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.

Общая площадь территории лесопарка составляет 52 гектара. Там завершились основные работы. Специалисты проложили там новые прогулочные дорожки и инженерные сети, смонтировали опоры освещения, высадили деревья и кустарники. Также в «Соколиной горе» обустроили детские и спортивные площадки, создали специальную зону для выгула собак. Помимо этого, на территории лесопарка построили сцену. Там будут проводить концерты и другие мероприятия. Кроме того, в лесопарке проложили тактильную тропу. Она предназначена в том числе для реабилитации посетителей «Соколиной горы».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.