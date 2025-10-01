Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минсктранс сообщает о скоплении транспорта по улице Немига

Из-за скопления на ул. Немига движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 20 минут.

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По улице Немига в столице наблюдается скопление транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в «Минсктранс».

Из-за скопления на ул. Немига движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 20 минут. -0-