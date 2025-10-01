Минсктранс сообщает о скоплении транспорта по улице Немига

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По улице Немига в столице наблюдается скопление транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в «Минсктранс».
Из-за скопления на ул. Немига движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 20 минут. -0-
