БЖД увеличила срок предпродажи билетов до 90 суток по популярному направлению. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.
В пресс-службе уточнили, что в целях улучшения качества пассажиров и обеспечения заблаговременного планирования поездок БЖД вместе с РЖД было принято решение с 1 октября 2025 года увеличить срок предварительной продажи проездных документов на международные поезда в сообщении Беларусь — Россия — Беларусь. Срок был увеличен с 60 до 90 суток до момента отправления поезда.
В БЖД напомнили, что при проезде пассажиров в купейных вагонах и вагонах СВ всех поездов (прицепных вагонов), расчет стоимости проезда определяется при помощи системы динамического управления тарифами и стимулирования спроса. Названная система обеспечивает изменение тарифа в зависимости от процента загрузки поезда и от срока продажи проездных документов (количества дней до отправления поезда).
«Система позволит пассажирам при заблаговременном планировании поездки оформить проездные документы со скидкой до 25%», — заметили в пресс-службе.
