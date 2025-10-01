Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БЖД увеличила срок предпродажи билетов до 90 суток по популярному направлению

Срок предпродажи билетов на поезда по популярному направлению увеличен до 90 суток.

Источник: Комсомольская правда

БЖД увеличила срок предпродажи билетов до 90 суток по популярному направлению. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.

В пресс-службе уточнили, что в целях улучшения качества пассажиров и обеспечения заблаговременного планирования поездок БЖД вместе с РЖД было принято решение с 1 октября 2025 года увеличить срок предварительной продажи проездных документов на международные поезда в сообщении Беларусь — Россия — Беларусь. Срок был увеличен с 60 до 90 суток до момента отправления поезда.

В БЖД напомнили, что при проезде пассажиров в купейных вагонах и вагонах СВ всех поездов (прицепных вагонов), расчет стоимости проезда определяется при помощи системы динамического управления тарифами и стимулирования спроса. Названная система обеспечивает изменение тарифа в зависимости от процента загрузки поезда и от срока продажи проездных документов (количества дней до отправления поезда).

«Система позволит пассажирам при заблаговременном планировании поездки оформить проездные документы со скидкой до 25%», — заметили в пресс-службе.

Тем временем Минтруда определило, как белорусы будут работать в 2026 году.

Кстати, Нацбанк меняет порядок выдачи кредитов в Беларуси с ноября 2025 года.

Кроме того, Белгидромет предупредил про мокрый снег в Беларуси в октябре 2025 года.