БЖД увеличила срок предпродажи билетов до 90 суток по популярному направлению

В пресс-службе уточнили, что в целях улучшения качества пассажиров и обеспечения заблаговременного планирования поездок БЖД вместе с РЖД было принято решение с 1 октября 2025 года увеличить срок предварительной продажи проездных документов на международные поезда в сообщении Беларусь — Россия — Беларусь. Срок был увеличен с 60 до 90 суток до момента отправления поезда.