На территории Башкирии перестал действовать особый противопожарный режим

Правительство Башкирии отменило действие особого противопожарного режима в связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Режим действовал на территории республики с 18 апреля. В период его действия был установлен запрет на сжигание мусора и разведение костров.
Несмотря на отмену ограничительного режима, спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности в связи с ожидаемым кратковременным потеплением. Специалисты рекомендуют сжигать траву только в безветренную погоду, не бросать горящие спички и окурки, а для разведения костра использовать специально оборудованные места, имея при себе средства для тушения — огнетушитель, воду или землю.
