На территории Башкирии перестал действовать особый противопожарный режим

Несмотря на отмену ограничительного режима, спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности в связи с ожидаемым кратковременным потеплением. Специалисты рекомендуют сжигать траву только в безветренную погоду, не бросать горящие спички и окурки, а для разведения костра использовать специально оборудованные места, имея при себе средства для тушения — огнетушитель, воду или землю.