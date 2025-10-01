В Челябинской области завершился финал фестиваля «МЕТРОШКА»

Всероссийский финал фестиваля детского дворового футбола «МЕТРОШКА» прошел 25−27 сентября в селе Долгодеревенском в Челябинской области в соответствии с целями и задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
В соревнованиях приняли участие 32 лучшие команды. Они представляли 11 регионов России. За три дня финалисты фестиваля сыграли 110 матчей. Многие из них завершились напряженной серией пенальти.
Главные трофеи турнира завоевали команды из Свердловской области. Статус абсолютного чемпиона и обладателем Суперкубка в младшей группе стала сборная «Альском» из Полевского. А среди ребят постарше равных не оказалось «АФ Сысерть» из Сысерти. Лучшими игроками турнира были признаны Арсений Кошкин и Александр Большаков. Победители получили кубки, отлитые златоустовскими мастерами, сертификаты на профессиональную экипировку и поездку в Академию им. Ф. Черенкова в Москве.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.