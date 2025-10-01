В Челябинской области завершился финал фестиваля «МЕТРОШКА»

Главные трофеи турнира завоевали команды из Свердловской области. Статус абсолютного чемпиона и обладателем Суперкубка в младшей группе стала сборная «Альском» из Полевского. А среди ребят постарше равных не оказалось «АФ Сысерть» из Сысерти. Лучшими игроками турнира были признаны Арсений Кошкин и Александр Большаков. Победители получили кубки, отлитые златоустовскими мастерами, сертификаты на профессиональную экипировку и поездку в Академию им. Ф. Черенкова в Москве.