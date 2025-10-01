Ричмонд
Предлагая товары в сети, обманул более ста человек. В Лоеве суд вынес приговор аферисту

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судом Лоевского района постановлен приговор по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

«Используя учетные записи в социальной сети, фигурант разместил в различных группах объявления о реализации товаров, в дальнейшем не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по их продаже. С потенциальными покупателями вел интернет-переписку. В этих переговорах добивался перевода ему денежных средств. Так, в качестве предоплаты от 101 потерпевшего получил в общей сумме Br25,9 тыс.», — рассказали в областном суде.

Аферист полностью признал вину. На основании ч.3 ст. 209 УК суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а также 100 базовых величин штрафа. Разрешен и вопрос о взыскании в пользу потерпевших денежную компенсацию материального вреда, причиненного преступлением. Мобильный телефон и ноутбук, принадлежащий обвиняемому, конфискованы в собственность государства.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке. -0-