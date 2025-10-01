Предлагая товары в сети, обманул более ста человек. В Лоеве суд вынес приговор аферисту

«Используя учетные записи в социальной сети, фигурант разместил в различных группах объявления о реализации товаров, в дальнейшем не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по их продаже. С потенциальными покупателями вел интернет-переписку. В этих переговорах добивался перевода ему денежных средств. Так, в качестве предоплаты от 101 потерпевшего получил в общей сумме Br25,9 тыс.», — рассказали в областном суде.