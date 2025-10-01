Молодые педагоги Гродненской области о профессиональном кредо: мы с детьми — настоящие соратники

Первые годы работы в любой сфере особенные. Именно в это время молодой специалист утверждается в своем выборе, определяется, связать ли свою жизнь с тем учреждением и коллективом, куда прибыл по распределению, получив диплом. Именно потому такое большое внимание уделяется у нас поддержке начинающих работников: все делается для того, чтобы на старте карьеры у молодежи, если можно так сказать, появились крылья, чтобы она почувствовала себя востребованной, а свой труд — достойным уважения. Это не менее важно, чем материальные преференции. Чтобы жить на позитиве, человек должен чувствовать себя уверенно на своем месте, иметь возможность развиваться и двигаться вперед.
Именно с этими целями в главном управлении образования Гродненского облисполкома создали Книгу почета молодых специалистов: чтобы уже в начале пути учителя знали, что их успехи замечены и оценены, а сами они — важный резерв педагогического сообщества региона.
Накануне профессионального праздника корреспондент БЕЛТА пообщалась с молодыми педагогами, которым вручат свидетельства о занесении в областную Книгу почета молодых специалистов на торжестве в честь Дня учителя в этом году.
Хотел стать таким, как прадед — ветеран и педагог.
«Вырос в семье военнослужащих в Слониме, но о работе в школе мечтал с самого детства, — рассказал Дмитрий Богдан, учитель истории СШ № 13 областного центра. — Примером для меня был мой прадед Владимир Антонович Ерш. Мне не довелось его знать, но много времени в школьные годы я проводил у бабушки, а для нее отец был настоящим героем. По сути, меня воспитали на его примере. Еще в довоенные годы прадедушка трудился сельским учителем. В Великую Отечественную партизанил, за смелость отмечен наградами. Его наградные листы, фотографии в семье бережно хранятся, и я все их знаю практически наизусть. В мирное время прадед вернулся к педагогическому труду и долгие годы работал учителем, а затем и директором Тушевичской средней школы в Слонимском районе. Я мечтал стать, таким как он, и надеюсь, иду по этому пути».
История всегда завораживала, признается молодой человек. По его мнению, это настоящий кладезь мудрости. Без знания прошлого невозможно анализировать, строить прогнозы, а значит, грамотно понимать настоящее и видеть будущее. «И особенно меня вдохновляет, что я учу этому детей, поколение будущего, — говорит Дмитрий. — Мы вместе учимся размышлять и понимать прошлое и настоящее. Значит, ребята растут, и вместе с этим формируется их гражданская позиция, настоящий, осознанный патриотизм».
Сам молодой педагог, еще будучи студентом ГрГУ им. Я. Купалы, глубоко заинтересовался историей Великой Отечественной войны. Активно участвовал в совместном проекте прокуратуры области и вуза «Геноцид белорусского народа. Память и боль гродненской земли», написал более десятка научных статей о партизанском сопротивлении. Придя в школу в качестве преподавателя, увлек своим энтузиазмом учеников. Ребята занимаются исследовательской работой, участвуют в научно-практических конференциях, стали победителями «Карбышевских чтений» в Гродно, «Купалаўскiх чытанняў» в ГрГУ.
«Хотя я преподаю свой любимый предмет в 6-х и 8-х классах, уже есть немало учащихся, которые определились с выбором и готовятся поступать на исторические специальности в вузы», — замечает Дмитрий. — Значит, профессию я выбрал правильно".
Делиться не только знаниями, но и взглядами на жизнь.
Анастасия Починчик, сколько себя помнит, любила петь. И получалось это у нее отлично. Еще в школьные годы ее имя включили в банк талантливой молодежи. А получив аттестат, девушка с легкостью поступила в Гродненский колледж искусств.
И там голос и сценический талант не раз приводили ее к успехам. За годы учебы стала победителем и лауреатом конкурсов «Голоса мира», «Арт-хваля», победила в республиканском радиоконкурсе «Маладыя таленты». Часто выходила на сцену на городских и областных праздниках и фестивалях.
«А вместе с любовью к пению у меня всегда была такая же сильная любовь к школе, — говорит Анастасия. — Очень хотелось делиться с детьми не только своими знаниями и способностями, но и взглядами на жизнь, умением добиваться целей, верить в себя, желанием помогать людям. Потому после получения диплома с радостью стала учителем искусства в СШ № 28 и, чтобы расти профессионально, поступила в Минский университет культуры».
По словам девушки, школу она любит именно за то, что рядом всегда дети, что есть возможность стать для них старшим товарищем, другом, прививать не только любовь к творчеству, но и такие необходимые качества, как человечность, доброта, любовь к родному городу, стране.
«Я классный руководитель военно-патриотического класса, — рассказывает молодой педагог. — Мы с детьми — настоящие соратники. Вместе рассуждаем об исторической правде, о готовности защищать Родину, несем Вахту памяти у Вечного огня на Братской могиле советских воинов и партизан в Гродно, участвуем в “Зарнице”, учим и поем на концертах патриотические песни».
Недавно ее воспитанники стали членами военно-патриотического клуба «Фаворит», созданного в школе с поддержкой шефов — военнослужащих 1-го зенитного ракетного полка. А ко Дню учителя кадеты готовят номер, с которым выступят в школьном концерте, чтобы песней поздравить своих педагогов и, конечно, любимую классную.
Дети растут, и ты растешь вместе с ними.
«Замечательные ученики, чуткие коллеги, готовые всегда прийти на помощь, объяснить и поддержать, интересный предмет — история. Вот за что я люблю школу», — утверждает молодой педагог с дипломом ГрГУ Диана Иванович.
В СШ № 39 она пришла, еще будучи студенткой 4-го курса, в 2021 году. А через несколько месяцев, когда настало время думать о будущем постоянном месте работы, руководство оценило ее уровень и старания. Девушке предложили остаться в коллективе. И, поскольку на распределение она шла первой, с выбором вопросов не возникло. Так девушка из агрогородка Лунно Мостовского района стала учительницей истории в школе в областном центре.
«Вначале мне доверили 5-классников, — вспоминает Диана. — Через год они подросли, а с ними и я, стала преподавать уже в 6-х классах. Сегодня у меня 8−9-е, считаю это профессиональным ростом. С более взрослыми ребятами работать сложнее, но и очень интересно. Они не просто поглощают информацию, но думают, обсуждают, задают вопросы. Вместе ищем ответы и так сближаемся, больше доверяем друг другу, а значит, могу вести их за собой».
Своей задачей как педагога Диана Иванович считает дать детям крепкие знания. И не только. Важно привить им любовь к своему делу, и речь не только об истории. Человек должен каждым делом, за которое берется, заниматься всерьез, с ответственностью, вдумчиво. Этому можно научить на собственном примере, и именно так старается подходить к работе молодой педагог.
Молодые, способные, верные школе.
Вот такие они — молодые, но уже имеющие яркий багаж профессиональных и творческих достижений учителя, которым на торжестве в честь профессионального праздника вручат свидетельства о занесении в Книгу почета молодых специалистов. У них много идей, планов и вполне реальные перспективы осуществить задуманное. А главное, что объединило всех наших собеседников (и это кажется особенно важным), — уже отработав положенное после окончания учебных заведений время, они никуда не ушли из школы и абсолютно уверены в своем выборе. И эта молодая поросль педагогического сообщества, говорящая с детьми на одном языке, преданная своему делу и своей стране — надежный залог нашего успешного будущего.
Лилия НОВИЦКАЯ,
Фото из архивов героев публикации,
БЕЛТА. -0-