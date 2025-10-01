Молодые педагоги Гродненской области о профессиональном кредо: мы с детьми — настоящие соратники

«Вырос в семье военнослужащих в Слониме, но о работе в школе мечтал с самого детства, — рассказал Дмитрий Богдан, учитель истории СШ № 13 областного центра. — Примером для меня был мой прадед Владимир Антонович Ерш. Мне не довелось его знать, но много времени в школьные годы я проводил у бабушки, а для нее отец был настоящим героем. По сути, меня воспитали на его примере. Еще в довоенные годы прадедушка трудился сельским учителем. В Великую Отечественную партизанил, за смелость отмечен наградами. Его наградные листы, фотографии в семье бережно хранятся, и я все их знаю практически наизусть. В мирное время прадед вернулся к педагогическому труду и долгие годы работал учителем, а затем и директором Тушевичской средней школы в Слонимском районе. Я мечтал стать, таким как он, и надеюсь, иду по этому пути».