Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БЖД сообщает о нарушении графика движения поездов на участке Минск-Барановичи

«1 октября при производстве работ по установке опор контактной сети подрядной организацией на перегоне Койданово — Фаниполь произошло опрокидывание спецтехники (автомотрисы АДМ). Угрозы безопасности движения поездов нет. Никто не пострадал», — сообщили в БЖД.

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В графике движения поездов на участке Минск — Барановичи возможны отклонения на 15−40 минут. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги (БЖД).

«1 октября при производстве работ по установке опор контактной сети подрядной организацией на перегоне Койданово — Фаниполь произошло опрокидывание спецтехники (автомотрисы АДМ). Угрозы безопасности движения поездов нет. Никто не пострадал», — сообщили в БЖД.

Для устранения последствий произошедшего направлен восстановительный поезд.

В связи со случившимся в настоящее время поезда на участке Минск — Барановичи следуют с отклонением от установленного графика движения от 15 до 40 минут. БЖД принимает оперативные меры по вводу поездов в график.

Более подробную информацию можно получить по телефону 105 Контакт-центра БЖД. -0-