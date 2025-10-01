БЖД сообщает о нарушении графика движения поездов на участке Минск-Барановичи

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В графике движения поездов на участке Минск — Барановичи возможны отклонения на 15−40 минут. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги (БЖД).
«1 октября при производстве работ по установке опор контактной сети подрядной организацией на перегоне Койданово — Фаниполь произошло опрокидывание спецтехники (автомотрисы АДМ). Угрозы безопасности движения поездов нет. Никто не пострадал», — сообщили в БЖД.
Для устранения последствий произошедшего направлен восстановительный поезд.
В связи со случившимся в настоящее время поезда на участке Минск — Барановичи следуют с отклонением от установленного графика движения от 15 до 40 минут. БЖД принимает оперативные меры по вводу поездов в график.
Более подробную информацию можно получить по телефону 105 Контакт-центра БЖД. -0-