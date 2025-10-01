Детская областная больница Подмосковья получила уникальное медоборудование

Цифровой рентген-аппарат с функцией панорамной сшивки снимков ввели в эксплуатацию в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице (МОДКБТОБ), сообщили в министерстве здравоохранения региона. Использование этого оборудования позволит повысить качество оказываемой медпомощи, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Аппарат способен с высокой скоростью проводить первоклассную диагностику. Благодаря этому врачи могут ставить максимально точные диагнозы и подбирать оптимальное лечение для детей с травмами и патологиями опорно-двигательного аппарата. Ключевым преимуществом аппарата являются высочайшая детализация изображений. Кроме того, новое медоборудование генерирует минимальное излучение. Обследоваться на нем можно по направлению врача. Также запись доступна через отделение платных услуг.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.