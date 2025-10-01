Детская областная больница Подмосковья получила уникальное медоборудование

Аппарат способен с высокой скоростью проводить первоклассную диагностику. Благодаря этому врачи могут ставить максимально точные диагнозы и подбирать оптимальное лечение для детей с травмами и патологиями опорно-двигательного аппарата. Ключевым преимуществом аппарата являются высочайшая детализация изображений. Кроме того, новое медоборудование генерирует минимальное излучение. Обследоваться на нем можно по направлению врача. Также запись доступна через отделение платных услуг.