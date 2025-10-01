Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпромторг перечислил машины, которые подойдут для такси в Ростове в 2026 году

В 2026 году лицензии такси в Ростове будут выдавать только на шесть марок машин.

Источник: Комсомольская правда

Министерство промышленности и торговли России обнародовало в мессенджере MAX первичный перечень автомобилей, которые смогут получить лицензию такси в Ростове-на-Дону и других городах страны. Данный список сформирован в соответствии с новыми требованиями закона о локализации пассажирских перевозок.

В утвержденный перечень вошли более 20 моделей от шести отечественных автопроизводителей. Среди брендов:

— LADA (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel);

— УАЗ (Патриот, Хантер);

— Sollers (SP7);

— Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE);

— Voyah (Free, Dream, Passion);

— Москвич (3, 3е, 6, 8).

Новые нормы законодательства начнут действовать с 1 марта 2026 года. Они будут применяться к транспортным средствам, которые включаются в региональные реестры легкового такси после указанной даты.

В министерстве отметили, что этот список не окончательный и может дополняться по мере выхода новых моделей машин.

Подпишись на нас в Telegram.