Минпромторг перечислил машины, которые подойдут для такси в Ростове в 2026 году

Министерство промышленности и торговли России обнародовало в мессенджере MAX первичный перечень автомобилей, которые смогут получить лицензию такси в Ростове-на-Дону и других городах страны. Данный список сформирован в соответствии с новыми требованиями закона о локализации пассажирских перевозок.