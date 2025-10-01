Минпромторг перечислил машины, которые подойдут для такси в Ростове в 2026 году

Министерство промышленности и торговли России обнародовало в мессенджере MAX первичный перечень автомобилей, которые смогут получить лицензию такси в Ростове-на-Дону и других городах страны. Данный список сформирован в соответствии с новыми требованиями закона о локализации пассажирских перевозок.
В утвержденный перечень вошли более 20 моделей от шести отечественных автопроизводителей. Среди брендов:
— LADA (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel);
— УАЗ (Патриот, Хантер);
— Sollers (SP7);
— Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE);
— Voyah (Free, Dream, Passion);
— Москвич (3, 3е, 6, 8).
Новые нормы законодательства начнут действовать с 1 марта 2026 года. Они будут применяться к транспортным средствам, которые включаются в региональные реестры легкового такси после указанной даты.
В министерстве отметили, что этот список не окончательный и может дополняться по мере выхода новых моделей машин.
